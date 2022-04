शादी में फायरिंग से हिस्ट्रीशीटर की मौत, दूल्हे सहित दो दोस्त घायल, एक गंभीर

सीकर/नेछवा. राजस्थान के सीकर जिले के नेछवा थाना इलाके के किरडोली गांव में एक अपराधी की शादी में फायरिंग से हिस्ट्रीशीटर की मौत हो गई।

History sheeter dies due to firing while dancing in marriage. सीकर/नेछवा. राजस्थान के सीकर जिले के नेछवा थाना इलाके के किरडोली गांव में एक अपराधी की शादी में फायरिंग से हिस्ट्रीशीटर की मौत हो गई। जबकि दूल्हे सहित दो अन्य लोग घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस से बचने के लिए आरोपी गुपचुप में नागौर चलेे गए। जहां रास्ते में ही जोधपुर के हिस्ट्रीशीटर सुरेश सिंगड़ की मौत हो गई। जबकि महरौली निवासी श्याम सिंह को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। इस दौरान आरोपियों ने घटना स्थल से सबूत मिटाने की कोशिश भी की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर आरोपी दूल्हे सहित कई लोगों को हिरासत में लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

History sheeter dies due to firing while dancing in marriage, two friends including the groom injured, one serious