शादीशुदा महिला ने किराए में रह रहे युवक से दोस्ती कर बना लिया दूसरी शादी का सर्टिफिकेट

Honey Trap Case : सीकर जिले में हनी ट्रैप का एक अनूठा मामला सामने आया है। एक महिला ने युवक से दोस्ती ( Married Woman Friendship With Young Man ) कर शादी का फर्जी सर्टिफिटेक ( Fake Certificate of Marriage ) बना लिया। इतना ही नहीं महिला ने युवक को ब्लैकमेल ( Woman Blackmail to young Man ) कर ढाई लाख रुपए भी ठग लिए। युवक ने महिला के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करवाया है।