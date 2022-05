Honey Trap: बड़ी दुकान व मॉल के नम्बरों पर फोन कर हनी ट्रेप में फंसाती थी महिलाएं, एक लाख रुपए के साथ तीन गिरफ्तार

शिकायत पर हुई जांच, हूलिये के आधार पर गिरफ्तारी

खाटूश्यामजी थानाधिकारी रिया चौधरी ने बताया कि जयपुर ग्रामीण निवासी राम सिंह उर्फ़ रणजीत ने सोमवार को पुलिस थाने में पेश होकर रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें उसने बताया कि तीन महिलाओं ने उसे बातों में फंसाया। बाद में बलात्कार के झूठे आरोप में फंसाने की धमकी देकर ढाई लाख रुपए मांगे। इस पर बदनामी के डर से उसने उनसे एक लाख रुपए में सौदा तय कर लिया। रणजीत ने तीनों महिलाओं का हूलिया भी बताया। जिसके आधार पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरु की तो सोमवार को देर शाम ही उसी हूलिये की तीन महिलाएं कन्या पाठशाला के पास आती दिखी। जिनसे पूछताछ करने पर वे घबरा गई। मौका देखकर वे भागने लगी। जिन्हें पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। तीनों की तलाशी ली तो उनके पास एक लाख रुपए मिले। जिन्हें कब्जे में लेकर पुलिस ने तीनों आरोपी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया।

कबूल किया हनी ट्र्रेप

थानाधिकारी रिया चौधरी ने बताया कि तीनों महिलाओं ने हनी ट्रेप का जुर्म कबूल भी कर लिया है। उन्होंने बताया कि वे बड़ी दुकानों व मॉल पर लिखे नम्बरों पर फोन कर उन्हें मीठी बातों में फंसाती थी। बाद में होटल में बुलाकर उन्हें बलात्कार या अन्य मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर लाखों रुपये मांगती। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी महिलाओं सेे पूछताछ व मामले की जांच अब भी जारी है।

Honey Trap: Three women arrested in honey trap case in Sikar