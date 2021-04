'अब मुझे भी जाने दो'.. पत्नी की अंतिम यात्रा से पहले पति ने कहकर त्याग दिए प्राण, एक ही चिता हुई अंत्येष्टि

(Husband also died after seeing his wife's dead body) सीकर/नेछवा. राजस्थान के सीकर जिले के काछवा गांव में एक पति ने पत्नी ने साथ जीने मरने का वादा पूरा किया।