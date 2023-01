Painful: एक चिता पर हुआ पति-पत्नी का अंतिम संस्कार, पास ही दफनाई गई पोती

Submitted by:

Husband and wife cremated on a funeral pyre, granddaughter buried near सीकर/पलसाना. कस्बे के खंडेला रोड पर हुए सड़क हादसे में मौत का शिकार हुए सुन्दरपुरा निवासी दंपती का गांव में सोमवार दोपहर को एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं उनकी एक साल की मासूम पोती को भी चिता के पास ही मिट्टी दी गई। इससे पहले सुबह जब मृतकों के शवों को घर ले जाया गया तो घर में कोहराम मच गया। बाद में गमगीन माहौल में तीनों के शव एक साथ अंतिम संस्कार के लिए घर से रवाना हुए और श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया।गौरतलब है कि खंडेला रोड पर रविवार दोपहर बाद हुए सड़क हादसे में बाइक सवार सुंदरपुरा निवासी बीरबल राम गुर्जर और उसकी पत्नी जानकी देवी के साथ ही एक साल की उनकी पोती मिताली की भी मौत हो गई थी। तीनों के शव सोमवार सुबह जैसे ही घर पहुंचे घर में कोहराम मच गया। बाद में तीनों के शव अंतिम संस्कार के लिए एक साथ घर से रवाना हुए। सरकारी स्कूल के पास स्थित शमशान में मृतक दंपति का एक चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। वहीं उनकी एक साल की पोती को भी चिता के पास ही जमीन में मिट्टी दी गई।