घरेलू कलह के चलते पति ने ईंट से ताबड़तोड़ वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट

Husband Murder his Wife By Attack of Brick : निजी हॉस्टल वॉर्डन की रविवार सुबह घरेलु विवाद के कारण पति ने ईंट से ताबडतोड़ वार कर हत्या कर दी। हत्या के बाद शोर सुनकर आए लोगों ने आरोपी पति को पकड़ लिया