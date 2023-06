brutal murder: पति ने धड़ से अलग कर दी पत्नी की गर्दन, बार- बार किया कुल्हाड़ी से वार

Submitted by:

brutal murder: Husband killed his wife: सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में एक पति ने बर्बर तरीके से पत्नी का मर्डर कर दिया।

Husband severed wife's throat, repeatedly attacked her with an axe. सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में एक पति ने बर्बर तरीके से पत्नी का मर्डर कर दिया। दासा की ढाणी में पति ने पत्नी के शरीर पर कुल्हाड़ी से इतने वार किए कि उसकी गर्दन धड़ से अलग होकर लटक गई। आरोपी पति ने उसका चेहरा भी पूरी तरह से नोच लिया। हत्या के बाद वह मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उद्योग नगर पुलिस के अनुसार मृतका मृतका 45 वर्षीय गुड्डी देवी है। उसके बेटे विनोद के मुताबिक पिता होशियार राम ने बीती देर रात करीब तीन बजे वारदात को अंजाम दिया। उस समय वह श्याम बाबा के दर्शन करने खाटूश्यामजी गया हुआ था। सुबह उसे पिता द्वारा मां की हत्या की सूचना मिली।