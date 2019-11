छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ... पति-पत्नी के प्यार की अनोखी मिसाल दे गया दंपति, जानकर रो पड़ेंगे आप

Husband Wife Died Together : शहर की एक बुजुर्ग साथ जीने मरने की कसम को हकीकत में निभाकर पति प्रेम को अमर कर गई। राधाकिशनपुरा निवासी पत्नी ने पहले तो अपने बीमार पति की लंबे समय तक सेवा की। लेकिन, जब मंगलवार को वह जिंदगी की जंग हार गया, तो पति वियोग में वह चंद घंटे भी नहीं गुजार पाई। ( Husband Wife Died Same Time )

सीकर.

husband wife died Together : साथ जीने मरने की कसमें खाने वाले युगल तो खूब देखे- सुने होंगे, लेकिन शहर की एक बुजुर्ग उस कसम को हकीकत में निभाकर पति प्रेम को अमर कर गई। राधाकिशनपुरा निवासी पत्नी ने पहले तो अपने बीमार पति की लंबे समय तक सेवा की। लेकिन, जब मंगलवार को वह जिंदगी की जंग हार गया, तो पति वियोग में वह चंद घंटे भी नहीं गुजार पाई। ( Husband Wife Died at Same Time ) पति को दफनाया ही था कि उसकी तबीयत बिगडऩे की खबर भी कब्रिस्तान में ही पहुंच गई। परिजन दौडकऱ संभालते उससे पहले ही वह भी दम तोड़ चुकी थी। वार्ड 53 निवासी 65 वर्षीय मोहम्मद अब्दुल रज्जाक (दोलुजी) के साथ ही पत्नी खातून बानो भी 'सुपूर्दे शोहर’ होकर पति के पास ही दफन हुई।

जीने-मरने की खाई थी कसम

दोनों में बेहद अटूट प्रेम ( Unbreakable love of Husband Wife ) था। शादी के वक्त दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई थी। उस कसम को जीते जी निभाने के साथ ही मरते दम तक निभाया। पति की मौत के चंद घंटों बाद ही पत्नी भी संग-संग चल दी।

10 घंटे के बाद ही छोड़ी दुनिया

मोहम्मद अब्दुल रज्जाक कैंसर से पीडि़त थे। वे पिछले काफी सालों से बीमार चल रहे थे। मंगलवार दोपहर 12 बजे अचानक तबीयत खराब हुई। उसके आधे घंटे बाद ही उनकी मौत हो गई। पति के छोड़ जाने का सदमा पत्नी को ऐसा लगा कि 10 घंटे के बाद ही खातून बानो ने भी दुनिया छोड़ दी।

कब्रिस्तान में पास-पास दफनाया ( Buried Nearby in the Cemetery )

माता-पिता के एक साथ चले जाने पर बेटा यूनुस खान कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। पड़ौसी दिनेश सैनी ने बताया कि रामलीला मैदान स्थित धर्माणा के पास कब्रिस्तान में दोनों को पास-पास दफनाया गया। बता दें कि इनके एक बेटा व तीन बेटियां है जिनकी शादी हो चुकी है।