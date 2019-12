हैदराबाद गैंगरेप: चारों आरोपियों के एनकाउंटर पर आतिशबाजी कर मनाया जश्न, देखें VIDEO

हैदराबाद ( Hyderabad ) में वेटनरी महिला डॉक्टर ( Gangrape With Doctor in Hyderabad) से गैंगरेप व हत्या आरोपियों के एनकाउंटर ( Rape Accused Killed in Police Encounter ) में मार जाने पर विभिन्न संगठनों की ओर सीकर में जश्र ( Celebrate in Sikar ) मनाया गया।

सीकर.

हैदराबाद (Hyderabad) में वेटनरी महिला डॉक्टर ( Gangrape With Doctor in Hyderabad) से गैंगरेप व हत्या आरोपियों के एनकाउंटर ( Rape Accused Killed in Police encounter ) में मार जाने पर विभिन्न संगठनों की ओर सीकर में जश्र ( Celebrate in Sikar ) मनाया गया। जाट बाजार में व्यापार संघ व सर्व समाज की ओर से आतिशबाजी की गई और एनकाउंटर ( Gangrape Accused Encounter in Hyderabad ) को सही बताया। व्यापारियों ने कहा कि हैदराबाद की घटना को लेकर देश में आक्रोश था। शुक्रवार सुबह एनकाउंटर में चारों आरोपियों को मार गिराया गया। इस दौरान काफी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे।

Read More :

VIDEO: बलात्कार और हत्याओं के विरोध में आज सीकर बंद, 16 स्थानों पर पुलिस जाप्ता मौजूद

बता दें कि हैदराबाद में वेटनरी महिला डॉक्टर से चार दरिंदों ने गैंगरेप के बाद हत्या कर उसका शव जला दिया गया। जिसके बाद देशभर में आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग उठने लगी। इसी घटना को लेकर गुरुवार को सीकर बंद किया गया था। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर बलात्कारियों का पुतला भी फूंका गया। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा। सुबह करीब नौ बजे से ही बंद समर्थक बाजार में निकल पड़े और नारेबाजी कर खुली दुकानों को बंद कराने लगे। सुबह 10 बजे जाट बाजार में बंद समर्थक इक_ा हुए। यहां सभा का आयोजन कर सैकड़ों की संख्या में बच्चे, महिलाओं ने तापडिय़ा बगीची से स्टेशन रोड होते हुए रैली निकाल कलक्ट्रेट पहुंचे। यहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया।

Read More :

VIDEO: गैंगरेप का 7 साल बाद भी दर्द झेल रही दामिनी, दवाओं के लिए मां साफ कर रही बर्तन