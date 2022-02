IAS / IPS OFFICER: युवाओं के हाथ प्रशासन की कमान, पुलिस में उम्रदराज को ‘मान-सम्मान’

हमारे 20 कलक्टर-एसपी इंजीनियर : प्रदेश के 21 जिला कलक्टर अंडर 40, 15 जिलों में पुलिस मुखिया 50 पार

Updated: February 16, 2022 09:12:07 am

आशीष जोशी

सीकर. उम्र के मोर्चे पर प्रदेश का प्रशासन State administration ‘जवां’ है, तो पुलिस Police की कमान संभालने में अनुभव और उम्रदराज को तरजीह दी गई है। अधिकतर जिलों की प्रशासनिक कमान Administrative Command of districts युवा हाथों में है। जबकि पुलिस महकमे में इससे उलट स्थिति है। प्रदेश के जिला कलक्टरों और पुलिस अधीक्षकों की आयु विश्लेषण में सामने आया कि हमारे 21 कलक्टर 40 वर्ष से कम उम्र के हैं। इनमें भी 12 जिला कलक्टर District collectorतो 35 से कम आयु के हैं। जबकि जिलों की कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था law and security देखने वाले अधिकतर एसपी 40 की उम्र पार कर चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 15 जिलों में पुलिस मुखिया उम्रदराज (50 वर्ष से पार) हैं। जोधपुर Jodhpurऔर जयपुर पुलिस कमिश्नर Jaipur Police Commissioner की उम्र भी 50 पार है। वहीं उदयपुर पुलिस महानिरीक्षक Udaipur Inspector General of Police के अलावा सभी छह आइजी IG 50 वर्ष से बड़े हैं।