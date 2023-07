VIDEO: भाजपा की सरकार नहीं रहेगी तो धार्मिक उन्माद कैसे फैलाएगा आरएसएस: डोटासारा

सीकर. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आरएसएस व भाजपा पर फिर निशाना साधा है। आरएसएस के बिल में घुसने के बयान पर उन्होंने कहा कि आगामी राजस्थान,मध्यप्रदेश,छत्तीसगढ़ व मिजोरम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन रही है।

If there is no BJP government, how will RSS spread religious frenzy: Dotasara. सीकर. पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आरएसएस व भाजपा पर फिर निशाना साधा है। आरएसएस के बिल में घुसने के बयान पर उन्होंने कहा कि आगामी राजस्थान,मध्यप्रदेश,छत्तीसगढ़ व मिजोरम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन रही है। 2024 मेंं केंद्र से भी भाजपा का राज चला जाएगा। ऐसे में भाजपा राज में पावरफुल रहकर पर्दे के पीछे सरकार चलाने वाली आरएसएस भी कमजोर हो जाएगी। बोले, जब सरकार ही नहीं रहेगी तो आरएसएस कैसे धार्मिक उन्माद फैला पाएगी? वे सीकर स्थित आवास पर प्रेस को संबोधित कर रहे थे। जहां उन्होंने जोधपुर में हुई गैंगरेप की घटना का भी भाजपा कनेक्शन बताया। कहा, पहले उदयपुर की घटना में हिंदू- मुस्लिम करने वाली भाजपा के ही तत्कालिक नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया का आरोपी से संबंध सामने आया। अब जोधपुर की घटना में एसपी ने एबीवीपी कार्यकर्ता के शामिल होने की बात कही है। पूछा, कि क्या भाजपा इस पर भी जवाब देगी? आगे कहा, भाजपा केवल विधानसभा में हल्ला व नारेबाजी करने माहौल बनाने व नौटंकी करने में माहिर है। बीजेपी सांसद बृजभूषण पर खिलाडिय़ों के शोषण व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री के बेटे द्वारा उत्तर प्रदेश में गाड़ी से किसानों को मारने का जिक्र करते हुए उन्होंने भाजपा पर अपराधियों को बचाने का भी आरोप लगाया।