IMD ALERT : प्रदेश के इन जिलों में तेज अंधड़ व भारी बारिश की चेतावनी, प्रशासन भी हुआ अलर्ट

सीकर.

IMD alert for heavy rain in Rajasthan : प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी, तेज हवाएं व कई इलाकों में भारी बारिश के आसार है। इसके लिए मौसम विभाग ( Weather Department ) ने अलर्ट जारी ( Warning for heavy rain in Rajasthan ) किया है। शेखावाटी में पिछले 48 घंटों मौसम के बदलाव ( Change in Rajasthan Weather ) की वजह से गर्मी से राहत मिली है। मौसम में बदलाव के चलते सोमवार को चूरू में अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री दर्ज किया। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 37.8 और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहा।

इधर, गुजरात में सक्रिय चक्रवात वायु ( cyclone vayu Effect in Rajasthan ) की मेहरबानी शेखावाटी में नजर आई। झुंझुनूं जिला मुख्यालय पर सोमवार सुबह और चूरू जिले में शाम को प्री मानसून की अच्छी बारिश हुई। बारिश के कारण हवा में नमी की मात्रा बढ़ गई और मौसम खुशनुमा हो गया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में भारी और मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी दी है। साथ ही जिले में बारिश को देखते हुए किसी भी आपदा स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। इधर पिछले तीन दिन के दौरान प्री-मानसून की अच्छी बारिश वाले खेतों में हलचल बढ़ गई।

किसानों ने संभाले खेत

बारिश होने के बाद किसानों ने खेतों की सुध ले ली है। बारिश के मौसम को देखते हुए किसानों ने खरीफ की बुवाई से पहले सूड कटाई शुरू कर दी है। वहीं किसानों ने बीज का जुगाड़ कर लिया है। मानसून की एकसार बरसात के साथ ही बुवाई शुरू हो जाएगी। कृषि विभाग के अनुसार देसी किस्म के बाजरे और ग्वार की बुवाई पर किसानों का रुझान है। कृषि विभाग को भी इस बार लक्ष्य के अनुरूप बुवाई होने की उम्मीद है। हालांकि कई जगह बीज नहीं मिलने के कारण किसानों को परेशानी हो रही है।

136 मिली मीटर वर्षा दर्ज

जिले में सोमवार सुबह साढ़े आठ बजे तक 136 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। तहसीलदार भू अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार रामगढ़ शेखावाटी में 43, फतेहपुर में 13, लक्ष्मणगढ 55, दांतारामगढ 10, नीमकाथाना़ में 15 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है।

इन जिलों में बिगड़ा रहेगा मौसम ( Heavy Rain in Rajasthan )

वायु चक्रवात के दिशा परिवर्तन करने और गुजरात जाने के बाद फिर से उत्तर की ओर से जाने की संभावना है। मौसम विभाग ने 18, 19 व 20 जून को भरतपुर, भीलवाड़ा, चितौडगढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाडमेर, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं, प्रतापगढ, अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड, करौली, कोटा, उदयपुर तथा बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में 30 से 40 किमी की रफ्तार से आंधी व तेज बारिश हो सकती है।