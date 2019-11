मौसम विभाग का अलर्ट: अगले 24 घंटों में इन जिलों में तेज बारिश के साथ हो सकती है ओलावृष्टि

शेखावाटी में बीती रात से मौसम का मिजाज बदला ( Weather Change in Rajasthan ) हुआ है। मौसम विभाग ( Weather Department ) ने शेखावाटी सहित प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश ( Heavy Rain Alert in Rajasthan ) के साथ ओलावृष्टि ( Rain And Hail Alert ) की चेतावनी दी है।

सीकर।

शेखावाटी में बीती रात से मौसम का मिजाज बदला ( Weather Change in Rajasthan ) हुआ है। अंचल के कई इलाकों में तेज हवाओं व मेघ गर्जना के साथ शुरू हुआ बारिश ( rain in Rajasthan ) का दौर सुबह सात बजे तक जारी रहा। चूरू ( rain in churu ) में 10 मिनट हुई तेज बारिश के साथ चने के आकार के ओले गिरे ( hail in Rajasthan ) । वहीं विद्युत लाइन पर आकाशीय बिजली गिरने से कई उपकरण जल गए। जिससे विद्युत सप्लाई ठप रही। सीकर और झुंझुनूं ( rain in sikar Jhunjhunu ) में भी हल्की बारिश हुई। गौरतलब है कि मौसम विभाग ( Weather Department ) ने शेखावाटी सहित प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश ( heavy rain Alert in Rajasthan ) के साथ ओलावृष्टि ( Rain And Hail Alert ) की चेतावनी दी है। सीकर में सुबह बारिश के बाद दिनभर बादल छाए रहे। बारिश के कारण सडक़ों पर पानी भर आया। इसी बीच ठंडी हवाओं से सर्दी ( Cold Increase After Rain ) का असर भी तेज हो गया। लोग सुबह से ही गर्म कपड़ों में नजर आए। इसके साथ ही तापमान में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ ( Western disturbance ) के कारण मौसम में परिवर्तन हुआ है ।

अगले 24 घंटे हो सकती है बारिश ( IMD Alert In Rajasthan )

मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटे में प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश ( heavy rain alert in Rajasthan ) के साथ ओलावृष्टि की संभावना है। इसको लेकर सीकर, झुंझुनूं, अजमेर, अलवर, जयपुर, बीकानेर, चूरू, नागौर, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर में अगले 24 घंटे में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश हो सकती है।

किसानों की बढ़ी चिंता

वहीं बारिश के चलते किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। उन्हें बारिश से फसलों को होने वाले नुकसान का डर सता रहा है । इस समय किसानों ने खेतों में कई फसलों की बुवाई कर रखी है।