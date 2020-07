फीस मांगी तो निजी स्कूलों पर होगी तुरंत कार्रवाई, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा

(Education Minister govind singh detasara announced Immediate action will be taken against schools if they ask for fees)सीकर. कोरोनाकाल में लॉकडाउन की वजह से आर्थिक रूप से प्रभावित हुए स्कूली बच्चों के अभिभवावकों के लिए राहतभरी खबर है। निजी स्कूल अब स्कूल नहीं खोलने तक अभिभावकों से फीस नहीं मांग सकेंगे।