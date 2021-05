ऑनलाइन पंजीयन बिना यूं होगा 18 से 44 आयु वर्ग टीकाकरण, गाइडलाइन जारी

(Immunization will be done without online registration for the age group of 18 to 44) राजस्थान में 18 से 44 आयु वर्ग के लोग अब बिना ऑनलाइन पंजीयन के भी कोविड का टीका लगवा सकेंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने ऑनसाइट पंजीयन कर टीकाकरण के निर्देश जारी कर दिए हैं।