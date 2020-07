फर्जी दस्तावेज लगाकर बेची जमीन, पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

सीकर/नीमकाथाना. फर्जी दस्तावेज लगाकर जमीन बेचने के मामले में कोतवाली पुलिस ने शनिवार रात को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। (In Neemkathana three person arrested in land fraud)