lumpy skin disease: राजस्थान में यहां महज 27 दिन में 100 से ज्यादा पशुओं की मौत

Lumpy skin disease is increasing in the cattle of the region like the global epidemic corona. Surveys are being conducted daily at the regional level in view of this rapidly spreading disease caused by the African virus. In view of the shortage of veterinarians and livestock assistants in the region, the Government Secretary has ordered to send employees from each district to these areas.

सीकर Published: August 04, 2022 11:28:23 am

Lumpy skin disease is increasing in the cattle of the region like the global epidemic corona. This disease caused by African virus has spread to dozens of villages in four blocks of the district. In view of this rapidly spreading disease, a survey is being conducted daily at the regional level. In view of the shortage of veterinarians and livestock assistants in the region, the Government Secretary has ordered to send employees from each district to these areas. This ring vaccination will be done within a radius of five kilometers of each affected area. Along with this, instructions have been given to take precautions like face mask and hand gloves while treating sick animals. The first case of lumpy skin disease was reported in Sikar district on July 7. The disease has spread in four blocks, Fatehpur, Laxmangarh, Piprali and Palsana blocks.

23 animals died in Sikar district सीकर जिले में लम्पी स्किन डिजीज के कारण अब तक 23 पशुओं की मौत हो चुकी है। सर्वे में तीन सौ पांच पशु इस रोग की चपेट में मिले। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र खातीपुरा, शिवसिंहपुरा, डाबला, भादवासी, कुडली, मांडेला फतेहपुर, ढांढण, रामसीसर, रेवास, जालेऊ् सहित आस-पास के गांव व ढाणियां हैं। अच्छी बात है कि रानोली इलाके में फैली इस बीमारी को काफी हद तक नियंत्रण में कर लिया गया है। कोई विशेष टीका या दवाई नहीं है इसकी लंपी वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए अभी तक न तो कोई विशेष टीका उपलब्ध है ना ही इस बीमारी की रोकथाम के लिए औषधियां बाजार में हैं ऐसे में पशु चिकित्सा विभाग महज बुखार की दवाइयों के साथ साथ एन्टीबायोटिक दवाओं के जरिए ही उपचार कर रहे हैं। हालांकि कई जगह गोट पॉक्स वायरस का टीकाकरण किया जा रहा है लेकिन विभाग को अधिकृत रूप से किसी प्रकार के दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। चूरू में 33 पशुओं की मौत, 4590 संक्रमित चूरू. गोवंश में तेजी से फैल रहा लंपी स्किन बीमारी धीरे-धीरे जानलेवा साबित हो रही है। इस बीमारी से अब तक कई पशुओं की मौत हो चुकी है। पशुपालन विभाग के आंकड़ों की माने तो पिछले एक माह के भीतर जिले में बीमारी से ग्रसित अबतक 33 पशुओं की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 4590 से अधिक संक्रमण का शिकार हैं। पशुओं को बीमारी से बचाना अब पशुपालकों के लिए चुनौती साबित हो रहा है। संक्रमण को देखते हुए पशुपालन विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। तेजी से यह रोग पशुओं को अपनी चपेट में ले रहा है। टीकाकरण अभियान शुरू करने की मांग

भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष स्वदेश शर्मा के नेतृत्व में लंपी स्कीन डिजीज वायरस से सीकर में गौवंश को बचाने के लिए अतिरिक्त जिला कलक्टर को चेचक का टीकाकरण अभियान शुरू करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया कि सीकर जिले में पशु पशुपालकों की ओर से आठ लाख से अधिक पशु पाले जा रहे हैं। ऐसे में प्रशासन को इस बारे में सचेत होने की आवश्यता हैं। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष राजकुमार जोशी, नगरपरिषद में नेता प्रतिपक्ष अशोक चौधरी, जिला मुख्य प्रवक्ता रतन लाल सैंनी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष अनिता शर्मा,पूर्व शहर अध्यक्ष जगदीश कुमावत, पूर्व पार्षद गोकुल प्रसाद माथुर, जिला परिषद सदस्य कानाराम जाट, पार्षद अशोक माथुर, पार्षद राहुल बिल्खीवाल ,पार्षद अनुराग बगडिय़ा, भाजयुमो उपाध्यक्ष मोहन गुर्जर, यशोवर्धन मेघवाल आदि उपस्थित रहे। इनका कहना है Lumpy skin disease is less prevalent in Sikar as compared to other districts of the state. The disease has been controlled to a large extent due to timely initiation of treatment of infected animals and due care. Dr. Virendra Sharma, In-charge, District Diagnostic Center Animal Husbandry Department, Sikar पढ़ना जारी रखे

