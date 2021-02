(Inauguration of second phase of sewerage project in sikar) सीकर. राजस्थान के सीकर शहर में सीवरेज प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का उद्घाटन सोमवार को बस डिपो के पास स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुआ। जहां विधायक राजेन्द्र पारीक ने भूमि पूजन कर 35 लाख की लागत से बन रहे एसटीपी का शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि एसटीपी से शहर के 15 वार्ड जुड़ेंगे। वहीं इससे मिलने वाले पानी से स्मृति वन में सिंचाई होगी। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड में सड़क सौंदर्यीकरण के कार्य का जायजा भी लिया। वहीं, जिले की सात में से छह निकायों में कांग्रेस का बोर्ड बनने पर भाजपा पर चुटकी भी ली। उन्होंने कहा कि लोगों को झूठे वादों के आधार पर भ्रमित नहीं किया जा सकता है। आज का नौजवान खुद सपने देखता है और उन्हें हकीकत में बदलने के लिए खुद के आधार पर ही आगे का निर्माण करता है। जिसका नतीजा है कि कांग्रेस ने छह निकायों में जीत दर्ज की है। इस दौरान सभापति जीवण खां, उप सभापति अशोक कुमार सहित कई पार्षद व स्थानीय लोग मौजूद रहे।