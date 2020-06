पाकिस्तानी चाल पर खूफिया एजेंसी ने राजस्थान के सभी विभागों को किया अलर्ट

(Intelligence agency alerts all departments of Rajasthan on Pakistan's move) सीकर. पाकिस्तान की चाल को लेकर प्रदेश चौकन्ना हो गया है।