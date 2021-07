अंतर्राज्यीय मद्रासी गैंग ने की थी 10.26 लाख की चोरी, चार सदस्य जयपुर से गिरफ्तार

(Inter-state Madrasi gang had stolen 10.26 lakh, four members arrested from jaipur) राजस्थान के सीकर शहर में सत्संग भवन के पास व्यापारी अमित पंसारी की कार से 10.26 लाख की चोरी का पुलिस ने छठें दिन पर्दाफाश कर दिया है।