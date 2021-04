ये कोरोना का ही असर है कि आज आपे से बाहर हैं नारियल, कीवी, सेब और नींबू

It is the effect of Corona that today these thing are out of control

कोरोना संक्रमण से बचाव और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन-सी वाले फलों को खाने का सुझाव दे रहे हैं। इसके चलते ऐसे फलों की मांग बढऩे से इनके दाम आसमान छू रहे हैं।