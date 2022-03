राजस्थान में यहां बदला मौसम, बिजली की चमक के साथ हुई बरसात

Weather: It is raining in Rajasthan राजस्थान के सीकर जिले में बुधवार शाम को मौसम अचानक बदल गया। यहां सीकर शहर, दांतारामगढ़ व खंडेला सहित कई इलाकों में देर शाम को अचानक बादल घिर आए।

सीकर Published: March 09, 2022 07:09:54 pm

सीकर. राजस्थान के सीकर जिले में बुधवार शाम को मौसम अचानक बदल गया। यहां सीकर शहर, खंडेला, पलसाना, दांतारामगढ़ व खंडेला सहित कई इलाकों में देर शाम को अचानक बादल घिर आए। बिजली चमकने के साथ कई जगह हल्की बरसात भी हुई। जिससे मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई। इससे पहले दिनभर मौसम साफ रहा। तेज धूप के साथ दिन में गर्मी का अहसास रहा। पर शाम छह बजे बाद मौसम अचानक बदल गया। काले बादलों ने कमाबेश आधे जिले को घेर लिया। जिसके साथ ठंडी हवाएं तो कहीं फुहारें शुरू हो गई।

ये था मौसम का अलर्ट

इससे पहले मौसम विभाग ने भी शेखावाटी सहित प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बरसात का अलर्ट जारी किया था। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने संभावना जताई थी कि बुधवार को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभागों में कहीं-कहीं हल्की वर्षा होने के अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के भी कई इलाकों में छिटपुट बरसात हो सकती है। 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार की हवाएं भी कुछ इलाकों में चल सकती है। इसी तरह स्काई मेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार भी बुधवार को प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से में हल्की बरसात के आसार जताए थे।

कल भी होगी बरसात

इधर, मौसम विभाग ने गुरुवार को भी प्रदेश के कई इलाकों में बरसात की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर व स्काई मेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में बरसात का असर गुरुवार को दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ही रहने की संभावना है। यहां कोटा संभाग में कहीं-कहीं हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी जगह मौसम साफ रहेगा। शुक्रवार से पूरे प्रदश्ेा में मौसम शुष्क होना शुरू हो जाएगा।

ये कहती है स्काई मेट रिपोर्ट

स्काई मेट वेदर रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों पर बना हुआ है। यह आज रात तक जम्मू कश्मीर पहुंच जाएगा। प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण राजस्थान और आसपास के क्षेत्र पर बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा दक्षिण मध्य महाराष्ट्र से गुजरात होते हुए दक्षिण राजस्थान पर बने चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र तक फैली हुई है। दक्षिण बांग्लादेश के ऊपर सर्कुलेशन देखा जा सकता है। इसके प्रभाव से दक्षिण पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पडऩे की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पडऩे की संभावना है। इस दौरान एक या दो स्थानों पर भारी भारी वर्षा होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। गिलगित-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश या हिमपात हो सकता है।

