सेंट्रल जेल के जेलर ने RAS Exam पास कराने के लिए थे 10 लाख, Result आया तो चौंक गया युवक

आरएएस परीक्षा ( RAS Exam ) पास करवाकर सलेक्शन करवाने के नाम पर 10 लाख रुपए ( Thagi of 10 Lakh Rupees on the Name of Job ) झांसा देकर ठग लिए। परीक्षा में फेल होने पर रुपए वापस नहीं मिले तो पीडि़त ने उद्योग नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।