VIDEO: REET की तिथि के खिलाफ जैन समाज ने छेड़ा धर्म बचाओ आंदोलन, सीएम से बात करेंगे मंत्री

(Jain community started protest against the date of REET) राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट (REET)की तिथि बदलने की मांग को लेकर सीकर में जैन समाज की ओर से बुधवार को धर्म बचाओ आंदोलन शुरू किया गया।