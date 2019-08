फिल्मी स्टाइल में युवक को उठा ले गई जयपुर पुलिस, अपहरण की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने करवाई नाकाबंदी

Jaipur Police Took Away Thief in Filmy Style : सीकर जिले के पलसाना में शनिवार की सुबह जीप में सवार होकर आए अज्ञात लोगों ने बंदूक की नोक पर एक युवक का अपहरण कर लिया। लेकिन, कुछ देर बाद पता चला कि वह एक चोर था और उसे जयपुर पुलिस लेकर गई है।