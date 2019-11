शादी में जा रही फौजी की पत्नी के घर पहुंचते ही उड़ गए होश, जानिए क्या हुआ

Jewelry of 15 Lakh Stolen From bag in Roadways : जयपुर से अपने गांव अभयपुरा में भतीजे की शादी में आ रहे एक फौजी की पत्नी के बस से बैग में रखे करीब 15-20 लाख के गहने पार हो गए। यह घटना 18 नवंबर की है।

पलसाना.

Jewelry of 15 lakh Stolen From bag in Roadways : जयपुर से अपने गांव अभयपुरा में भतीजे की शादी में आ रहे एक फौजी की पत्नी के बस से बैग में रखे करीब 15-20 लाख के गहने पार हो गए। यह घटना 18 नवंबर की है। चोरी ( Thief theft Jewelry From bag ) का पता तब चला जब शाम को घर पहुंचने के बाद फौजी की पत्नी ने अपने गहने संभाले। पीडि़त पक्ष चौंमू के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा लेकिन रिपोर्ट यह कहकर नहीं लिखी गई कि घटना हमारे इलाके में नहीं हुई। इसके बाद 20 नवम्बर को पीडि़त ने रानोली थाने में मामला दर्ज करवाया। थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि अभयपुरा निवासी रघुवीरसिंह हाल निवास जयपुर ने मामला दर्ज करवाया है कि वो सेना में सर्विस करता है और परिवार में भतीजे की शादी होने के कारण छुट्टी लेकर आया था। 18 नवंबर को अपनी पत्नी के साथ जयपुर से सीकर डीपो की रोडवेज बस में बैठकर गांव आ रहा था। बस से पलसाना बस स्टैंड पर उतरने के बाद किराए की जीप लेकर घर चला गया।

घर जाने के बाद सामान रख दिया और जब उसकी पत्नी ने बैग में रखे अपने गहने संभाले तो बैग में गहने नहीं मिले। बैग के चीरा लगा था। इसके बाद थाने पहुंचकर पीडि़त ने इस संबंध में गहने चोरी का मामला दर्ज करवाया है। पीडि़त ने बताया कि चोरी हुए गहनों की कीमत करीब पन्द्रह बीस लाख रुपये है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

भतीजे की शादी में शामिल होने आए थे

रघुवीरसिंह सेना में सर्विस करता है और जम्मू कश्मीर में तैनात है। फिलहाल उसका परिवार जयपुर रहता है। शुक्रवार को उसके भतीजे की शादी है। ऐसे में सोमवार को ही वो लोग गांव आ गए थे। रघुवीरसिंह ने गहने रखे बैग को कैबिन में रखा था लेकिन कैबिन में पहले से तीन लडक़े व एक महिला बैठी थी। ऐसे में बैग रखने के बाद बाद वो ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर बैठ गया। बैग पर उसकी नजर थी लेकिन चौमूं के पास गाड़ी में भीड़ हो गई थी और कुछ देर के लिए बैग उसे दिखाई नहीं दिए। ऐसे में संभवतया वहीं पर कैबिन में बैठे लोगों ने गहने पार कर दिए।

