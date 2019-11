बस में भीड़ होने के कारण पत्नी को ड्राइवर सीट के पास बैठाया, फिर जो हुआ उसे देख उड़ गए होश

Jewelry of 4 Lakh Stolen From bag in Roadways : इलाके के मदनी गांव से बस में बैठकर सीकर जा रही एक महिला के बैग में रखे करीब चार लाख के सोने के गहने पार हो गए। बैग से गहने पार होने का पता तब चला जब उसने घर जाकर बैग संभाला।

पलसाना.

Jewelry of 4 Lakh Stolen From bag in Roadways : इलाके के मदनी गांव से बस में बैठकर सीकर जा रही एक महिला के बैग में रखे करीब चार लाख के सोने के गहने पार हो गए। बैग ( ( Thief theft jewelry From bag ) ) से गहने पार होने का पता तब चला जब उसने घर जाकर बैग संभाला। इसके बाद रोडवेज स्टाफ व अन्य सवारियों से भी इस बारे में पूछताछ की लेकिन गहने पार करने वाले का कोई सुराग नहीं लगा है। जानकारी के अनुसार मदनी निवासी मुरारीलाल शर्मा हाल निवास सीकर अपनी पत्नी मंजू शर्मा व बच्चों के साथ मदनी से सुबह सीकर खाटूश्यामजी के बीच चलने वाली रोडवेज बस में बैठकर मदनी से सीकर जा रहा था। इस दौरान बस में भीड़ थी और मुरारीलाल ने अपने सामान रखे बैग ड्राइवर के पिछली वाली सीट के पास रखकर अपनी पत्नी व एक बच्चें को सामान के पास ही बैठा दिया। सीट पर एक व्यक्ति पहले से ही बैठा। इस दौरान मुरारीलाल ने सीट पर पहले से बैठे व्यक्ति को पिछले वाली सीट पर बैठ जाने के लिए निवेदन भी किया लेकिन उसने सीट छोडऩे से इनकार कर दिया।

ऐसे में मुरारीलाल को पीछे वाली सीट पर बैठना पड़ा। मुरारीलाल की पत्नी ने सीकर घर जाने के बाद बैग में रखे अपने गहने संभाले तो बैग में गहने नहीं थे। चोरी हुए गहनों की कीमत करीब चार-पांच लाख रुपये बताई जा रही है। बाद में बस स्टाफ व अन्य जानकार सवारियों से इस बारे में पूछताछ की लेकिन गहने पार करने वाले का कोई सुराग नही लगा। बताया जा रहा है कि बस में ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर जो व्यक्ति बैठा था, उसने सीकर की टिकट ले रखी थी लेकिन वो पलसाना में ही उतर गया था और पलसाना से कई और सवारियां बस में बैठ गई। ऐसे में शक है कि उसने ही गहने पार किए हैं, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है।



भात से लौट रहे थे

मुरारीलाल की भांजे की 28 नवम्बर को शादी है। ऐसे में सोमवार को परिवार के लोगों के साथ मुरारीलाल भी नाडा चारणवास गांव भात में जाकर आया था। सोमवार रात को गांव में ही रुकने के बाद मंगलवार सुबह वो अपनी पत्नी व बच्चों के साथ सीकर जा रहा था। इस दौरान ही बैग से किसी ने गहने पार कर दिए।