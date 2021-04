कोविड सेंटर में मौत के बाद महिला के शव को भी नहीं बख्शा, कर दिया हाथ साफ

(Jewelry stolen from woman's body in covid Center in sikar) राजस्थान के सीकर जिले के सांवली स्थित कोविड सेंटर से मानवता को शर्मसार करने की घटना सामने आई है। आरोप है कि यहां एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसके शव से सोने व चांदी के कीमती गहने चुरा लिए गए।