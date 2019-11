शोरूम में भीषण आग: 200 मीटर दूर खड़ी दमकल 2 घंटे तक नहीं पहुंची, फोन करने पर मोबाइल बंद कर सो गए कर्मी

Fierce Fire in Cloths Showroom : सीकर जिले के खंडेला में देर रात कपड़े के शोरूम में भीषण आग ( Fire in Showroom in Khandela Sikar ) लगने की घटना के बाद खंडेला नगर पालिका दमकल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। घटनास्थल से महज 200 मीटर दूर खड़ी दमकल 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंच सकी।

सीकर।

Fierce Fire in Cloths Showroom : सीकर जिले के खंडेला में देर रात कपड़े के शोरूम में भीषण आग ( Fire in showroom in khandela Sikar ) लगने की घटना के बाद खंडेला नगर पालिका दमकल की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। घटनास्थल से महज 200 मीटर दूर खड़ी दमकल 2 घंटे बाद भी नहीं पहुंच सकी। आरोप है कि दमकल कर्मियों को फोन किया तो उन्होंने अपना मोबाइल ही बंद कर लिया। इसके बाद उनका फोन नहीं लगा। इधर, आग की लपटें लगातार विकराल रूप धारण कर रही थी। आग की लपटे पास की दुकानों को भी लपेटें में लेने लगी। इसके बाद मौके पर पहुंची अन्य स्थानों से चार दमकलों ने दो घंटे बाद आग पर काबू पाया। लेकिन, विकराल रूप धारण आग ने शोरूम में कपड़ों ( Fire in Cloths Showroom ) को राख कर दिया। शोरूम मालिक के अनुसार आग से करीब एक करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है। जब नगरपालिका अध्यक्ष पवन गोयल से इस मामले में बात की गई तो उनका कहना था कि दमकल ( Fire Brigade ) कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। उन्होंने फोन नहीं उठाने और बंद करने की बात को स्वीकारा और लापरवाह कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही।

...तो नुकसान होने रोका जा सकता था

प्रत्यक्षदर्शी किशन सोनी के अनुसार आग लगने के बाद खंडेला नगर पालिका को तुरंत सूचना दे दी थी। लेकिन ना ही कोई दमकल चालक मिला और ना ही कोई कर्मचारी। जबकि दमकल घटनास्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। मामले में इतनी बड़ी लापरवाही रही कि कर्मियों को फोन करने पर उन्होंने अपने मोबाइल ही बंद कर दिए।

विभाग ने नहीं लिया सबक

दमकल विभाग की यह पहली लापरवाही नहीं है। इससे पहले 24 जून को पुराने अस्पताल के पास दो थडियों में आग लग गई थी। उस समय भी नगर पालिका की दमकल महज 40 से 50 मीटर की दूरी पर खड़ी थी। उसमें पानी व कर्मचारी नहीं होने के कारण अन्य स्थानों से दमकल ने आग पर काबू पाया था। बावजूद इसके पालिका द्वारा दमकल कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा देर रात लगी भीषण आग में फिर लापरवाही दिखी।

सीकर, रींगस रीको और खाटूश्यामजी से पहुंची दमकल

खंडेला नगर पालिका की दमकल कर्मियों ने जब फोन नहीं उठाया तो सीकर, रींगस रीको, रींगस और खाटूश्यामजी ने दमकलों को बुलाया गया। तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। आग से पास की दुकानों में भी दरारे आई है।

Read More :

VIDEO: राजस्थान में यहां शोरूम में लगी भीषण आग, 1 करोड़ का कपड़ा जलकर राख