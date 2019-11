VIDEO: राजस्थान में यहां शोरूम में लगी भीषण आग, 1 करोड़ का कपड़ा जलकर राख

Fierce Fire in Cloths Showroom : सीकर जिले के खंडेला ( Fire in Showroom in Khandela Sikar ) में देर रात कपड़े के शोरूम ( Fire in Cloths Showroom ) में आग लग गई। कुछ देर में ही आग ने विकराल रूप ले लिया। आग से करीब एक करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है।