बड़ी खबर: खाटूश्यामजी का फाल्गुनी मेला भरेगा, कोरोना टेस्ट रिपोर्ट से होगा प्रवेश

(Khatu Shyam ji fair will be held in this year) खाटूश्यामजी के भक्तों के लिए खुश खबर है। कोरोना काल के चलते बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला रद्द करने का फैसला प्रशासन ने वापस ले लिया है।