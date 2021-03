खाटू मेला: मंदिर के ईदगिर्द 15 किलोमीटर घूमेंगे आप, फिर दर्शन देंगे श्याम

Khatu Fair: You will travel 15 km around the temple, then Shyam will be seen

वार्मअप करें फिर आएं....यदि आप खाटूश्यामजी मेले में आ रहे हैं तो थोड़ा वार्म अप जरूर करके आएं। क्योंकि खाटूधाम आने के बाद भी आपको 15 किलोमीटर का फेरा लगाने के बाद ही प्रवेश मिलेगा।