खाटूश्यामजी में दिन में नहीं होंगे दर्शन, मंदिर कमेटी ने जारी ये आदेश

Khatushyamji's doors will remain closed for six hours today. The temple committee issued the order.सीकर/खाटूश्यामजी. खाटूनगरी में बाबा श्याम के दर्शन सोमवार को दिन में छह घंटे बंद रहेंगे। मंदिर में श्याम मंदिर कमेटी की ओर से विशेष सेवा पूजा की वजह से ऐसा होगा। इसके लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने लिखित सूचना जारी की है। श्री श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शंभू सिंह द्वारा जारी सूचना में लिखा है कि 11 अप्रैल 2022 को बाबा श्याम की विशेष सेवा व पूजा की जाएगी। जिसके चलते मंदिर के पट सुबह 11 बजे बंद किए जाएंगे। ये पट शाम पांच बजे तक पट बंद रहेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं को बाबा श्याम के सोमवार को दिन में दर्शन नहीं हो सकेंगे। शाम पांच बजे बाद ही भक्त बाबा श्याम के दीदार कर सकेंगे।