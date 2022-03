बड़ी खबर: नागर शैली में संगमरमर से दिव्य व भव्य होगा Khatushyamji का दरबार, 200 करोड़ रुपए होंगे खर्च

सीकर/खाटूश्यामजी. यदि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो तीन साल बाद बाबा श्याम का दरबार ओर भी दिव्य व भव्य स्वरूप में नजर आएगा।

Khatushyamji's new temple will be built with 200 crores. सीकर/खाटूश्यामजी. यदि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो तीन साल बाद बाबा श्याम का दरबार ओर भी दिव्य व भव्य स्वरूप में नजर आएगा। बाबा श्याम के प्रस्तावित नए मंदिर को लेकर एक बार फिर मंदिर कमेटी ने जल्द काम शुरू कराने का दावा किया है। कमेटी के अनुसार पुराने मंदिर के स्थान पर ही नए मंदिर का निर्माण होगा। प्रस्तावित नया मंदिर नागर शैली में करीब 151 फीट ऊंचा तथा तीन हजार वर्ग फीट परिसर में होगा। मंदिर के नए स्वरूप का खाका तैयार कर लिया गया है। श्याम मंदिर कमेटी के ट्रस्टी प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि समिति ने मंदिर निर्माण करीब तीन साल में पूरा करने का संकल्प लिया है। मंदिर निर्माण को लेकर समिति के सभी पदाधिकारियों व सेवक परिवार की उपस्थिति में फाल्गुनी लक्खी मेले की नवमी पर एक वीडियो लांच किया। मंदिर के नए स्वरूप के बाद श्रद्धालुओं के लिए बाबा श्याम के दर्शन ओर सुगम हो सकेंगे।

दस गुना ज्यादा श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन

वर्तमान में मंदिर में स्थानाभाव के कारण करीब 50 श्रद्धालु एक साथ दर्शन कर पा रहे हैं। नया मंदिर निर्माण के बाद वर्तमान से दस गुना ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। मंदिर में तीन द्वार होंगे। मुख्य प्रवेश द्वार वर्तमान की तरह पूर्व दिशा में खुलेगा। निकासी का एक बड़ा द्वार उत्तर दिशा में खुलेगा। एक वैकल्पिक मार्ग बनेगा, जो पूर्व दिशा में ही रहेगा।