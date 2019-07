कार से जा रहे बैंककर्मी का बीच रास्ते से अपहरण, बदमाशों ने बंदूक दिखाकर कार लूटी, फिर सड़क किनारे पटका

सीकर.

kidnap of bank employee : नीमकाथाना से रघुनाथगढ़ कार से आ रहे बैंककर्मी ( Kidnap in Sikar ) का गुरुवार को मंडावरा बस स्टैंड के पास अपहरण कर लिया गया। आरोपियों ने उसकी कार लूट ( Looted From Bank Employee ) ली। बाद में कार में लेकर उसे घूमते रहे। एटीएम के पिन कोड ( ATM Pin ) पूछकर नवलगढ़ के ATM में उसके खाते से 25 हजार रुपए भी निकाले गए। इसके बाद उसे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में पटक दिया। पीडि़त ने शुक्रवार को उदयपुरवाटी थाने में मामला दर्ज करवाया है। Police आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार रघुनाथगढ निवासी दिनेश कुमार कुमावत एचडीएफसी बैंक में काम करता है। गुरुवार को वह अपनी गाड़ी से नीमकाथाना से अपने घर रघुनाथगढ़ जा रहा था। शाम करीब साढ़े चार बजे मंडावरा बस स्टैण्ड से सौ मीटर आगे उदयपुरवाटी की तरफ एक कार चालक ने उसकी गाड़ी को रुकवाया। कार में चार लोग सवार थे।



गाड़ी से नीचे उतारा

गाड़ी में सवार बदमाशों ने बंदूक दिखाकर दिनेश कुमार को गाड़ी के नीचे उतार लिया। बाद में तीन जने उसकी गाड़ी में बैठ गए। दो आरोपियों के पास पिस्टल थी। उन्होंने पिस्टल दिखाकर गाड़ी के बीच बैठा लिया। जबकि चौथा आरोपी खुद की गाड़ी में था। आरोपी प्रारंभ में उसे मंडावरा से खोह जाने वाले रास्ते पर ले गए। इसके बाद उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और एटीएम कार्ड छीन लिया।

एटीएम की जांच, पुलिस बना रही है रूटचार्ट

पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस पीडि़त की ओर से बताए गए रास्तों का रूटचार्ट बना रही है। रास्तों में आने वाले सीसीटीवी के फुटेज भी लिए जा रहे हैं। इसके अलावा जिस एटीएम से पैसे निकलने की बात कहीं गई है। उसके भी सीसीटीवी फुटेज लिए जाएंगे।



सूचना में देरी बनी परेशानी

दिनेश कुमार को रात साढ़े दस बजे लक्ष्मणगढ़ में पटका गया। लेकिन उसने वहां पर पुलिस को कोई सूचना नहीं दी। उदयपुरवाटी थाने में वह शुक्रवार दोपहर करीब ढाई बजे मामला दर्ज करवाने पहुंचा। यदि समय रहते सूचना मिल जाती तो ये परेशानी खड़ी नहीं होती।

रात साढ़े दस बजे तक गाड़ी में घुमाते रहे

दिनेश कुमार ने पुलिस को बताया है कि आरोपी उसे बाद में नवलगढ़ ले गए। इसके बाद उसके एटीएम कार्ड से नवलगढ़ में 25 हजार रुपए निकाले गए। इस दौरान उसका मोबाइल भी छीन लिया गया। आरोपियों ने दिनेश कुमार को रात साढ़े दस बजे लक्ष्मणगढ़ के पास पटक दिया। इसके बाद उसकी कार ले गए।