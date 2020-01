बंदूक की नोक पर चार दोस्तों का किडनैप, मारपीट के बाद फायरिंग कर चारों को इस हाल में पटका

Kidnap of Four Friends in Sikar Rajasthan : पालवास चौराहे से सोमवार रात को कार सवार युवकों का मारपीट कर बदमाश अपहरण ( Kidnap in Sikar ) कर ले गए। बदमाश फायरिंग कर युवकों की कार व रुपए लूट ले गए। बदमाशों के भागने के बाद युवकों ने पुलिस को सूचना दी।