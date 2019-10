मुंह बोली बहन से शादी करना चाहता था भाई, दबाव बनाने के लिए उसकी बेटी को अगवा किया

सीकर.

Crime in Sikar : वार्ड नंबर-23 में देव गैस गोदाम के पास से चार साल की अपह्रत बच्ची को झुंझुनूं से दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। युवक बच्ची की मां से शादी ( Brother Wanted to Marriage With Relative Sister ) करना चाहता था और दबाव बनाने के लिए ही चार साल की बच्ची का अपहरण ( Kidnapped of Sister's Daughter ) कर ले गया था। आईपीएस प्रोबेशन वंदिता राणा ने बताया कि झुंझुनूं से शरीफ पुत्र आमीन अली निवासी देव गैस गोदाम वार्ड नंबर 23 को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि अपह्रत चार साल की बच्ची को भी सकुशल बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि आरोपी शरीफ बच्ची की मां से शादी करना चाहता था।

शादी का दबाव बनाने के लिए ही उसने बच्ची का अपहरण ( Kidnapped of Four Year old Baby Girl ) किया था। उन्होंने बताया कि 4 साल की बच्ची आसमा की मां रूखसार पत्नी जावेद ने मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि देव गैस गोदाम सीकर के पास से आसमा को उसका मुंह बोला मामा शरीफ चीज दिलाने के बहाने बहला फुसला कर साथ ले गया था। बच्ची बडी बहन मीरा के साथ दुकान पर मुल्तानी मिट्टी लेने के लिए गई थी। वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसे काफी तलाश किया। पुलिस की टीमों ने शहर भर में नाकाबंदी कराई। रूखसार का पति जावेद बैंगलोर में काम करने के लिए गए है। वह पांच महीने से पीहर में रह रही है। उसका ससुराल नारवान मोहल्ले में मुस्लिम स्कूल के पास है। उसने बताया कि शरीफ घर के पास ही रहता है और ऑटो चलाने का काम करता है। ऑटो चलाने के कारण उसका घर पर नियमित आ जाना था। वह कई बार उसके साथ ऑटो में काम से बाहर भी गए थे। वह अपने साथ आठ साल के बेटे और चार साल की बेटी के साथ पिता के घर पर रहती है।

बस में बैठ मौसी के घर पहुंचा शरीफ

शरीफ बच्ची को लेकर ऑटो से बस डिपो पहुंचा। इसके बाद वह बस में बैठ कर सीधा मौसी के गांव चौपदारों की ढाणी के पास देवराला रोड झुंझुनूं में चला गया। पुलिस की टीम लगातार लोकेशन के आधार पर उसकी पीछा करती रही। उन्होंने बताया कि शाम को नेहरू पार्क के पास भी उसकी लोकेशन मिली थी। उसका बाद उसने मोबाइल बंद कर लिया था। बाद में उसकी दोबारा से लोकेशन मिली तो पुलिस की टीम ने झुंझुनूं पहुंच कर दबोच लिया। महिला का पति कुछ दिनों के बाद ही सीकर लौट कर आ रहा था। शरीफ उसके आने से पहले ही उसे शादी कर ले जाना चाहता था।

