सीकर में किसान महापंचायत पर रहेगी देशभर की नजर... राकेश टिकैत और योगेन्द्र यादव के अलावा हरियाणा के गायक अजय हुड्डा भी होंगे आकर्षण का केन्द्र

kisan maha panchayat will held at sikar on tuesday...

मंगलवार दोपहर 11 बजे से देशभर का मीडिया सीकर पर नजरें गड़ाए रखेगा। किसान नेता राकेश टिकैत व योगेन्द्र यादव शेखावाटी के किसानों को सम्बोधित करेंगे।