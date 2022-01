जान लीजिए उत्तरी भारत की वह जगह जहां धमाल मचाए हुए हैं ‘धातु चोर’

जी हां, राजस्थान के शेखावाटी इलाके का सीकर जिला आज कर धातु चोर के निशाने पर हैं। बेशकीमती धातु सोना चांदी ही नहीं कॉपर यानी तांबा जैसी धातुओं पर हाथ साफ करने से चूक नहीं रहे हैं चोर।

सीकर Updated: January 31, 2022 06:20:14 pm

-निशाने पर कीमती धातु...! कॉपर, सोना, चांदी चोरी

-जिले में चोरों का धावा...साढ़े पांच लाख के कॉपर वायर और सोने व चांदी के जेवरात चोरी

-श्रीमाधोपुर में ज्वैलरी शोरूम के ताले तोड़ कर चोरी, चोर दो किलो चांदी और 22 ग्राम सोना ले गए

सीकर. जिले में सक्रिय चोरों ने एक बार फिर धावा बोल दिया है। चोर धोद इलाके के बिंज्यासी गांव स्थित एक गैराज से करीब साढ़े पांच लाख रुपए के कॉपर वायर चोरी कर ले गए। वहीं श्रीमाधोपुर में ज्वैलर्स की दुकान के ताला तोडकऱ दो किलो चांदी व 22 ग्राम सोना चोरी कर ले गए। बिंजयाशी में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों को लेकर रविवार को ग्रामीणों का आक्रोश फूट पडा। ग्रामीणों ने पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान लगाते हुए रविवार को थाने पर धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की मांग है कि पुलिस जल्द चोरी की वारदात का खुलासा करने का आश्वासन लिखित में दे। सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक ग्रामीण राजेश आर्य भी मौके पर पहुंचे, लेकिन देर रात तक ग्रामीण वारदात के खुलासे के लिए थाने पर बैठे थे।



चोरों ने 15 मिनट में तोड़ा ज्वैलरी शॉप का ताला, तडक़े 3:45 बजे चौकीदार ने देखा

श्रीमाधोपुर. कस्बे में शनिवार देर रात चोरों ने ज्वेलरी शोरूम का ताला तोडकऱ दो किलो चांदी, 22 ग्राम सोने की छिलन व अन्य सामान चोरी कर लिया। तडक़े पौने चार बजे शोरूम का ताला टूटा देखकर चौकीदार ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना पर पुलिस और शोरूम मालिक मौके पर पहुंच गए। लेकिन चोरों का कोई पता नहीं चल पाया है। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चोरों ने महज 15 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। पीडि़त व्यापारी रामरतन ने बताया कि शनिवार रात को वह अपनी दुकान बंद करके घर चला गया था। सुबह करीब 3:45 बजे पुलिसकर्मी ने उन्हें सूचना दी कि उनकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। इसके बाद वह अपने बेटे के साथ दुकान पर पहुंचे। उन्होंने दुकान में रखे सामान को चेक किया तो दो किलो चांदी व 22 ग्राम सोने की छीलन सहित अन्य सामान गायब मिला। उन्होंने बताया कि शादियों का सीजन होने के चलते उन्हें ऑर्डर पर गहने तैयार करने थे। चोरी होने के कारण उनको करीब एक लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है।



दो चोरों ने तोड़े ताले

पुलिस ने जब घटनास्थल और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो उसमें दो चोर दुकान का ताला तोड़ते नजर आए। इसके बाद एक चोर अंदर घुसा और दुकान में अलमारी के दरवाजों को तोडऩे की कोशिश की। जब अलमारी का दरवाजा नहीं टूटा तो उसने बाहर खड़े चोर से रॉड मंगवाई। रॉड से ताला तोडकऱ चांदी के आइटम को दो थैलों में डालकर मौके से भाग गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर केवल 15 मिनट में चोरी की वारदात हुई। श्रीमाधोपुर थाना अधिकारी करण सिंह खंगारोत ने बताया कि मामले में रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। घटनास्थल के आसपास में लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।



दुकान का ताला तोड़ चोर ले गए साढ़े 5 लाख के तार

धोद. बिंज्याशी गांव के रहने वाले रामचंद्र के मोटर गैराज के रात को चोरों ने ताला तोडकऱ चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर पिकअप गाड़ी में वहां से चार लाख के कॉपर वायर के बॉक्स और डेढ़ लाख के पुराने कॉपर वायर ले गए। रामचंद्र जब सुबह गैराज आया तो चोरी की वारदात का पता चला। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है।



पहले भी गैराज से चोर ले गए 8 लाख का सामान

गैराज मालिक रामचंद्र ने बताया कि उसकी दुकान में चोरी की यह दूसरी घटना है। इससे पहले भी चोर उसकी दुकान को निशाना बनाते हुए 8 लाख का सामान चुराकर ले गए। 12 नवंबर को चोरों ने गैराज में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था।

