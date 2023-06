Latest alert: राजस्थान में फिर भारी बाशि का अलर्ट, 17 जिलों में होगी झमाझम

Again heavy rain alert in rajasthan. सीकर. राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने फिर ताजा अलर्ट जारी किया है।

Alert of heavy rainfall again in Rajasthan. सीकर. राजस्थान में बारिश को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र (indian meteorological department latest alert for rajasthan) ने फिर ताजा अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र के अनुसार प्रदेश के 17 जिलों में बारिश के आसार फिर बन गए हैं। जिनमें तेज हवाओं के साथ हल्की से भारी बारिश होगी। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया है।