लूट से पहले पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में 5 बदमाशों को दबोचा, लोडेड पिस्टल सहित हथियार बरामद

जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित जिले के विभिन्न थानों की पुलिस टीम ने लक्ष्मणगढ इलाके में लूट की योजना बनाते पांच जनों ( Police Arrested Accused of Plan to loot at Petrol Pump ) को गिरफ्तार कर उनके पास से हथियार एवं जीप जब्त की है।