आसाम की बाढ़ छोडि़ए राजस्थान की यह तस्वीर आपको कर देगी हैरान!

Leave the floods of Assam, this picture of Rajasthan will surprise you

नीमकाथाना के मावंडा में बने रेलवे अंडरपास में भरा पानी परेशानी का सबब बन रहा है। यहां से रोज निकलने वाले स्कूली बच्चे भी परेशान हैं।

सीकर Updated: July 07, 2022 06:24:18 pm

-मानसून में जलजमाव, रास्ता खोजने में परेशान आमजन

-सबसे ज्यादा स्कूली बच्चे होते प्रभावित



सीकर. मानसून(monsoon) के दौरान पूर्वोत्तर में भले ही बाढ़ के घोषित हालात हैं लेकिन राजस्थान(Rajasthan) के भी कई हिस्से हैं जहां जलजमाव ही बड़ी समस्या है। जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है जबकि समस्या से वहां के लोग रोज दो चार हो रहे हैं। खासतौर से छोटे स्कूली बच्चे या फिर बुजुर्ग।

ताजा मामला शेखावाटी(shekhawati) के मावंडा कस्बे का है। जहां हर बारिश में हालात बदतर हो जाते हैं। इस बार भी हैं। फिलहाल नीमकाथाना में मावण्डा कस्बे स्थित बालाजी नगर के निकट बने रेलवे अंडरपास के नीचे व बाहर सडक़ पर गुरुवार को वर्षा का पानी भरने से स्कूली बच्चे परेशान होते देखे जा रहे हैं।

रेलवे पटरी करते पार

अंडरपास में पानी भरे होने के चलते स्कूली वाहन अंडरपास पार नहीं करने के कारण स्कूली बच्चे जैसे तैसे रेलवे पटरी पार कर दूसरी तरफ पहुंचे तो वहां सडक़ पर भरे पानी के कारण बच्चों ने सडक़ किनारे पड़ी लकडिय़ों का साहरा लेते हुए दूसरे वाहनों में बैठकर अपने घर पहुंचे। ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे की तरफ से वर्षा का पानी निकालने के लिए लगाया गया जरनेटर सोट कई दिनों से कार्य नहीं करने से हालात बद से बदतर बने हुए हैं । रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे अंडरपास में वर्षा का पानी रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर को ऊंचा करने से सडक़ मार्ग पर दुकानों के सामने भी पानी भरने से जन जीवन प्रभावित हो रहा है।

प्रदेश में बदला मौसम, चार दिन बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार मानसून की गतिविधियां बढऩे से प्रदेश में बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया। अगले चार दिन तक प्रदेश के अधिकांश इलाको में अच्छी बारिश होगी। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुक्रवार को पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा, राजसमंद और सिरोही जिलों में भारी से भारी बरसात का ऑरेंज व अजमेर, बूंदी, चित्तौडगढ़़, जयपुर, सीकर व टोंक जिलों में कहीं-कहीं भारी बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। जबकि पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जोधपुर, जालौर व पाली जिले में भारी से अति भारी बरसात का ऑरेंज व बीकानेर व नागौर जिले में भारी बरसात का येलो अलर्ट जारी किया है। पढ़ना जारी रखे

