राजस्थान में अब खेत से खरीदी फसल तो दर्ज होगा मुकदमा, जारी हुआ यह आदेश

हाड़तोड़ मेहनत से तैयार किसान की उपज को लेकर मनमर्जी के भाव देने वाले व्यापारियों पर मंडी समिति की ओर से कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने व जुर्माना लगाया जाएगा। ( Legal Action Against Merchants who Purchase Grain Direct from Farmers )