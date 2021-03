डेढ़ गुना से भी ज्यादा कीमत में छूट रहे शराब की दुकानें

डेढ़ गुना से भी ज्यादा कीमत में बिक रही शराब की दुकानें

(Liquor shops sold for one and a half times more expensive in auction) नई आबकारी नीति के तहत राजस्थान के सीकर जिले में शराब की दुकानों की नीलामी (liquor shop auction in sikar )प्रक्रिया गुरुवार को शुरू हुई। जिले की कुल 337 शराब की दुकानों के लिए पहले चरण में 47 दुकानों की हुई नीलामी में ही सरकारी बजट को बड़ा फायदा हुआ। दुकानों की नीलामी आरक्षित कीमत से भी डेढ़ गुना से ज्यादा तक में हुई।