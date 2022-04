शराब की दुकानें मिलेगी सस्ती, सरकार ने गारंटी में दी छूट, अब फिर होगी नीलामी

शराब कारोबार को घाटे से उबारने के लिए सरकार ने नई कवायद की है। सरकार ने इसके लिए गारंटी में छूट दी है।

Liquor shops will get cheaper, government has given exemption. सीकर. शराब कारोबार को घाटे से उबारने के लिए सरकार ने नई कवायद की है। सरकार ने शराब कारोबार को पटरी पर लाने के लिए अब फिर से गारंटी में छूट का प्रावधान किया है। आबकारी विभाग के सहायक आबकारी अधिकारी लक्ष्मीनारायण ने बताया कि अब शराब की दुकानों पर 15 से 30 फीसदी तक गारंटी में छूट दी गई है। जिसके तहत जिले की शेष बची 215 दुकानों की नीलामी एक बार फिर से की जाएगी।