देखें LIVE वीडियो: महज 4 मिनट में महिलाएं शोरूम से उड़ा ले गई 50 हजार की साड़ियां

सीकर।

Sikar Crime News in Hindi : राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना में महिलाओं का चोर गैंग ( Women Thief Gang ) महज चार मिनट में दुकान से 50 हजार की साडिय़ां ( Women Stolen Sarees From Shop ) पर हाथ साफ कर गया। घटना सीसीटीवी ( Thief Women Caught in CCTV ) में कैद हुई है। जानकारी के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक साड़ी के शोरूम में महिलाओं के गिरोह ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना मंगलवार दोपहर की है। सरिता शर्मा ने बताया कि वह औद्योगिक क्षेत्र में जय गोविन्द फैशन के नाम से साड़ी व फैंसी सामान का शोरूम कर रखी है। दोपहर को करीब सात-आठ महिलाएं एक बच्ची के साथ शोरूम में आई। इस दौरान महिलाओं के गिरोह की तीन महिलाओं को साडिय़ां दिखाना शुरू कर दिया। उधर अन्य महिलाएं साडिय़ों को लहंगे में छिपाकर फरार हो गई।

Read More :

Watch : खतरनाक सांपों को पलक झपकते ही पकड़ लेते है राकेश, आप भी मिलिए इस 'खतरों के खिलाड़ी' से

गिरोह की महिलाओं ने लगभग 30-35 साडिय़ां चोरी कर ले गई, जो करीब 40 से 50 हजार रुपए की बताई जा रही है। पीडि़ता सरिता शर्मा ने बताया कि गिरोह की महिलाएं 1 बजकर 31 मिनट पर शोरूम में प्रवेश किया और एक बजकर 34 मिनट पर फरारा हो गई। यह सारी घटना शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीडि़ता ने कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर महिलाओं की तलाश में जुट गई है।

Read More :

सीकर में सेना भर्ती रैली में शामिल होने आए युवक को पुलिस ने पीटा, अस्पताल में भर्ती

सक्रिय है महिला चोर गिरोह

बता दें कि सीकर में महिला चोर गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह खरीददारी के बहाने दुकानों में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम देता है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके है। जिसमें महिलाएं खरीददारी के बहाने दुकानों में चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई है।