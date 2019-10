Watch: सीकर में फिर लोक परिवहन बनी मौत परिवहन, कइयों को सुलाई मौत की नींद, दो दर्जन घायल

सीकर।

Three Died in Road Accident in Sikar : सीकर में मंगलवार को सडक़ पर दौड़ी लोक परिवहन ( Lok Parivahan Bus Overturned in Sikar ) बस मौत परिवहन बनकर तीन लोगों को मौत की नींद सुला गई। बस सीकर से यात्रियों को लेकर सालासर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान बस की सेवा गांव स्थित सात मील बालाजी के मंदिर के पास सामने से आ रही कार ( Bus Car Accident in Sikar ) से टक्कर हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए वहीं बस पलटी खाकर सडक़ किनारे जा गिरी। ग्रामीणों के अनुसार बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। हादसे में छोटी खाटू जिला नागौर निवासी परसाराम (40 वर्ष) पुत्र चूनाराम, सीकर निवासी सुखदेव सहित एक अन्य की मौत हो गई। हादसे में थोरासी निवासी साधना (38 वर्ष) पत्नी शीशपाल का कट कर अलग हो गया। जिसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया है। हादसे में कार चालक सत्यपाल उम्र 30 निवासी नवलगढ़ रोड सीकर भी घायल हुआ है।

दो दर्जन से अधिक घायल

हादसे में हनुवंत सिंह उम्र 27 निवासी रेड़ा जिला चूरू, सावित्री पुत्री बलवीर उम्र 20 सूटोट, बजरंग पुत्र गुमाना उम्र 55 त्रिलोकी जसवंतगढ़, गोवर्धन पुत्र नारायणराम उम्र 50 त्रलोकी जसवंतगढ़, संतोष पत्नी रिछपाल बलाई निवासी लाडनू सहित दो दर्जन लोग घायल हुए है।

एसपी सहित आलाधिकारी मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत प्रभाव से घटना स्थल के लिए रवाना हुआ। एसपी गगनदीप सिंगला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र शर्मा, आईपीएस अधिकारी वंदिता राणा सहित आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने एंबुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं बस और कार को सडक़ से हटाकर रास्ता खुलवाया।