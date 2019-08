दादा ने पोती की शादी के लिए उधार लिए थे रुपए, कार सवार बदमाश फिल्मी स्टाइल में लूट ले गए

Loot With Merchant of 81 Thousand in Sikar : शहर के रामलीला मैदान इलाके में शुक्रवार रात फिल्मी स्टाइल ( Loot in Filmy Style ) में व्यापारी से लूट हो गई। कार में सवार हो कर बदमाशों ने मारपीट कर बुजुर्ग व्यापारी से 81 हजार रुपए लूट लिए तथा फरार हो गए।