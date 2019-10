15 लाख की लूट का मामला: पत्नी ने हिम्मत दिखाते हुए बदमाशों का पीछा किया, आरोपी फायर कर भागे

Robbery of Jewellery of 15 Lakh Rupees at Neem Ka Thana : नीमकाथाना में शुक्रवार को दिनदहाड़े बाइक सवार चार नकाबपोश बदमाशों ने पिस्टल से फायर कर ज्वैलरी ( Fire at Jewellery Shop ) की दुकान में डकैती की वारदात को अंजाम दिया।