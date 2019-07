आपको एक करोड़ की लौटरी लगी है, 75 लाख की कार व 25 लाख नकद देने घर पर आ रहे है, और फिर...

सीकर।

lottery Scam: सीकर में एक करोड़ ( One Crore Lottery Scam ) की लॉटरी के नाम पर फोन कॉल से चार लाख रुपए ( thagi of 4 lakh Rupees ) की ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने अलग अलग नाम से फोन कर पीडि़ता को लॉटरी में 25 लाख रुपए नगद और 75 लाख की गाड़ी ( Car and Cash Prize in Lottery ) निकलने का झांसा देकर अलग अलग खातों में चार लाख रुपए मंगा लिए। उपहार देने का समय तय कर पीडि़ता को घर में टेंट और स्टेज की व्यवस्था कर उपहार भेंट समारोह की तैयारी के लिए भी कह दिया गया। जिस पर उपहार पाने के उत्साह में परिवार ने सारी तैयारी उनके कहे अनुसार ही कर ली।

लेकिन, जब देर रात तक उपहार देने कोई नहीं पहुंचो, तो परिवार को ठगे जाने का इल्म हो गया। जिस पर खुर्शिदा आज पुलिस थाने पहुंची और थानाधिकारी को अपनी आपबीती सुनाई। पुलिस को दी रिपोर्ट में खुर्शिदा ने बताया कि करीब डेढ महीने पहले विजय नाम के एक शख्स ने फोन कर उसे किसी योजना में 25 लाख रुपए नगद और 75 लाख रुपए की गाड़ी निकलने की बात कही थी।

Read More :

भाजपा के इस नेता के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, फर्जी दस्तावेजों से हड़पी NRI की जमीन

जिसे शिफ्ट करने के नाम पर एक खाता नम्बर देकर उसने 11 हजार रुपए की मांग की। इस पर उसने 11 हजार रुपए उसके बैंक खाते में डलवा दिए। इसके बाद राणाप्रताप सिंह, राहुल वर्मा और पूजा ने उनसे संपर्क कर उनसे अलग अलग समय चार लाख रुपए खाते में डलवा लिए और 23 जुलाई को उपहार घर पहुंचाने की बात कहते हुए घर में समारोह की तैयारी करने के लिए भी कहा।

इस पर झांसे में आए खुर्शिदा के परिवार ने टेंट, कुर्सी और स्टेज सहित चाय- नाश्ते का इंतजाम भी कर लिया। लेकिन, इंतजार करने के बाद भी वह देर रात तक नहीं आए। जिस पर उन्हें ठगी का अंदेशा हो गया और उसने पुलिस को इसकी इत्तेला देना मुनासिब समझा। खास बात यह ही कि खुर्शिदा का परिवार जब पुलिस को इसकी रिपोर्ट देने पहुंचा तब तक भी ठग उसकी बेटी समीरा से लगातार संपर्क कर रहे थे और 40 हजार रुपए की मांग और कर रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।